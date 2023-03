Masters 1000 Indian Wells 2023, Sinner: “Contento della vittoria, condizioni non facili”

Jannik Sinner ha commentato la vittoria contro Richard Gasquet al debutto nel Masters 1000 di Indian Wells 2023: “Sono contento di essere qui. Durante il torneo di Marsiglia mi sono ammalato, ma per fortuna ora sto bene. A inizio partita era un po’ teso, poi le cose sono migliorate. Non è facile giocare in queste condizioni perché capita che ci sia vento all’improvviso. Ho cercato di giocare con più aggressività e trovare equilibrio. Nel complesso posso ritenermi soddisfatto“. Sinner ha poi rassicurato sui problemi fisici: “Può capitare che a volte il mio corpo risenta del tanto lavoro. L’anno scorso ho avuto modo di conoscere i miei limiti e, anche se al momento va bene così, devo proseguire il lavoro“.