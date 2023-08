Masters 1000 Cincinnati 2023, splendida prestazione di Musetti: Evans annichilito in due rapidi set

Lorenzo Musetti offre una grande prestazione e superando in due set Daniel Evans conquista l’accesso al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2023. Un’ottima prova da parte del numero due d’Italia, che si impone con il punteggio di 6-4 6-3 al termine di una partita in cui ha fatto testa di corsa sin dalle prime fasi. L’allievo di Simone Tartarini si regala così un’ulteriore chance di dare del filo da torcere a Daniil Medvedev dopo averci perso la scorsa settimana negli ottavi a Toronto. I due si ritroveranno di fronte domani nei sedicesimi.

LA PARTITA – Si inizia con Evans al servizio che va subito sul 40-15, ma due ottimi punti di Lorenzo e due regali del britannico portano Lorenzo avanti di un break. L’azzurro sembra abbastanza in controllo del parziale, soffrendo poco nei suoi turni di servizio fino al 4-3, quando incappa nel primo passaggio a vuoto. Il britannico si procura tre palle break consecutive e sull’ultima di queste Musetti sbaglia con il dritto, restituendo all’avversario la parità sul 4-4. Questa dura poco, perché nel gioco successiva l’allievo di Simone Tartarini si riprende subito il break che lo porta a servire sul 5-4 e a chiudere il set per 6-4 dopo aver annullato alla grande due palle del 5-5.

Entrambi tengono i rispettivi turni di battuta per aprire il secondo parziale, ma nel terzo game Evans commette qualche errore di troppo e con un doppio fallo finale sulla palla break permette all’azzurro di scappare via. Il livello di Lorenzo sale sempre di più con il passare dei minuti, il suo avversario non riesce a trovare le contromisure e il match si conclude con un altro break che definisce il 6-4 6-3 finale.