LIVE – Musetti-Evans, primo turno Masters 1000 Cincinnati 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Evans, incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2023 (cemento outdoor). I due proveranno ad iniziare la loro partita dopo un’ultima giornata caratterizzata dal rinvio di numerosi match per via delle condizioni meteo poco favorevoli su tutto il territorio dell’Ohio. Impegno tutt’altro che agevole per il carrarino, che la scorsa settimana a Toronto è riuscito a spingersi fino agli ottavi di finale. Il piccolo britannico, infatti, si trova in ottima forma avendo recentemente trionfato a Washington.

Partita aperta ed equilibrata, dunque, con Musetti leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. L’azzurro, inoltre, ha vinto entrambi i precedenti contro l’avversario, tutti e due andati in scena sulla terra rossa. In caso di successo Lorenzo ritroverebbe al secondo turno il russo Daniil Medvedev, colui che gli ha sbarrato la strada pochi giorni fa al National Bank Open. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Musetti e Evans pianificati come secondo incontro della giornata dalle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali) sul Court 4 (al termine del match che vedrà impegnata l’undicesima testa di serie ovvero il russo Karen Khachanov).

