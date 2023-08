Masters 1000 Cincinnati 2023, cuore Sonego: batte Shevchenko in tre set a vola al secondo turno

Con il cuore e con la testa Lorenzo Sonego vola al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento statunitense il tennista piemontese supera in tre set il qualificato russo Aleksandr Shevchenko con lo score finale di 6-3 3-6 6-3 dopo due ore e sei minuti di gioco. Una partita altalenante, ma che alla fine sorride all’azzurro: un match che può dare fiducia all’allievo di Gipo Arbino. Al secondo turno, mercoledì. Sonego se la vedrà con il padrone di casa Taylor Fritz, nona testa di serie del seeding.

LA PARTITA – Lorenzo parte bene, procurandosi immediatamente una palla break nel gioco d’apertura, ma al termine di uno scambio interminabile arriva l’errore in lunghezza con il dritto che salva Shevchenko. Il parziale segue i servizi fino al 3-2, quando è l’azzurro il primo che riesce a piazzare la zampata che risulterà poi essere decisiva. Sonego si porta sul 5-2 prima di chiudere con la battuta a disposizione per il 6-3 dopo aver annullato la prima palla break dell’incontro.

Il tennista torinese parte alla grande anche nella seconda frazione, realizzando subito il break e portando il match tutto dalla sua parte. Improvvisamente, però, arriva il crollo: dal 2-1 e servizio Lorenzo prima si concede il controbreak all’avversario, poi sul 3-4 perde velocemente un altro servizio e consegna al russo di andare a servire per la frazione. Shevchenko non si fa pregare e prende l’occasione al volo: 6-3 e tutto d’un tratto ci si ritrova al terzo set.

La partita sembra farsi totalmente in salita per il piemontese che si prende una lunga pausa in bagno prima di rientrare per il parziale decisivo. Shevchenko ha l’inerzia dalla sua, ma non riesce a concretizzare la sua superiorità. Merito anche di Lorenzo che con le unghie e con i denti rimane attaccato all’incontro. E nel frattempo il momento peggiore sembra passare, dall’altra parte della rete è proprio il russo a commettere qualche errore di troppo e nel sesto game arriva il break di Sonego. Il russo però non ha nessuna intenzione di mollare, continua a macinare colpi da fondo campo e si riprende il break di svantaggio accorciando sul 4-3. Nell’ottavo game sale in cattedra Lorenzo: l’azzurro cambia marcia e sfodera un paio di colpi davvero di grande caratura che gli consentono di strappare nuovamente la battuta a Shevchenko e di servire per il match sul 5-3. Stavolta l’azzurro non trema e non concede nulla al suo avversario: 6-3 3-6 6-3 e secondo turno conquistato.