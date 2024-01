Marcia, Palmisano inizia la seconda fase di preparazione in Spagna: domenica al via in una 10 km

Secondo periodo di raduno invernale per Antonella Palmisano, che ha scelto il sud della Spagna per allenarsi in vista di un 2024 che vedrà il suo culmine con i Giochi Olimpici. A Parigi la campionessa della marcia proverà a difendere l’oro conquistato tre anni fa a Tokyo e il primo test sarà una 10 chilometri su strada in programma a Guadix, in Andalusia, domenica mattina. Nessun obiettivo, solo un test per avere un feedback sulla condizione fisica durante questa fase di preparazione. La prova maschile invece vedrà impegnati gli altri due atleti coinvolti in questo stage di preparazione, ovvero Francesco Fortunato e Andrea Agrusti. I tre azzurri delle Fiamme Gialle rimarranno in Spagna fino al 13 febbraio.