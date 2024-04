Maratona Parigi 2024, risultati e classifica finale: doppietta etiope, vincono Uma e Fikir

Conseslus Kipruto - Foto U.S. Army CC BY 2.0

Mulugeta Uma ha vinto la Maratona di Parigi 2024. L’etiope ha tagliato in solitaria il traguardo ai piedi dell’Arco di Trionfo, sull’Avenue Foch, fermando il cronometro in 02:05.33. Secondo posto per Titus Kipruto, staccato di 15 secondi dalla vetta, che guida un plotone di quattro keniani: terzo Elisha Rotich (+01:20), quarto Bethwell Kipkemboi (+01:35), quinto Cosmas Muteti (+02:03). Il primo non africano è l’elvetico Mathias Kyburz, che all’esordio nella maratona ha chiuso settimo a +02:10.

Sventola la bandiera etiope sul gradino più alto del podio anche per quanto riguarda la gara femminile, vinta dall’esordiente Mestawut Fikir con il tempo di 02:20.45. Preceduta in volata la connazionale Enat Tirusew, che ha provato a stringere i denti ma non è riuscita a tenere il passo della rivale ed ha accusato 3 secondi di ritardo al traguardo. Sul gradino più basso del podio la keniana Vivian Cheruiyot a poco più di un minuto. A completare la top 5, infine, la keniana Mateiko e l’etiope Tusa. Di seguito le rispettive classifiche con la top 10 della Schneider Electric Marathon de Paris 2024.

CLASSIFICA MASCHILE

Mulugeta Ema (Etiopia) 02:05.33 Titus Kipruto (Kenya) +0.15 Elisha Rotich (Kenya) +1.20 Bethwell Kipkemboi (Kenya) +1.35 Cosmas Muteti (Kenya) +2.03 Deso Gelmisa (Etiopia) +2.04 Mathias Kyburz (Svizzera) +2.10 Dejane Megersa (Etiopia) +3.10 Abeje Ayana (Etiopia) +3.30 Edwin Kibichiy (Kenya) +5.07

CLASSIFICA FEMMINILE