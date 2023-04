Maratona Londra 2023, risultati e classifica: impresa Kiptum, secondo miglior tempo della storia

In una Londra bagnata dalla pioggia arriva la clamorosa affermazione di Kelvin Kiptum nell’edizione 2023 della maratona. Il keniota fa un’impresa quasi senza eguali, facendo segnare il secondo miglior crono della storia: 2h01’25”, solamente sedici secondi dietro al record firmato da Eliud Kipchoge nel 2020. Ciò che fa ancora più impressione è che si trattava della seconda maratona in carriera per il giovane 23enne. Ma d’altronde le stimmate del campione si erano già intraviste nel giorno del suo debutto, lo scorso dicembre in quel di Valencia, quando divenne l’esordiente più veloce della storia. Sul podio salgono anche il connazionale Geoffrey Kamworor e l’etiope Tamirat Tola. Si chiude, invece, in nona posizione l’ultima maratona del leggendario Mo Farah.

Kelvin Kiptum (KEN) 02:01:25 Geoffrey Kamworor (KEN) +02:58 Tamirat Tola (ETH) +03:34 Leul Gebresilase (ETH) +04:20 Seifu Tura (ETH) +05:13 Emile Cairess (GBR) +06:42 Brett Robinson (AUS) +08:54 Phil Sesemann (GBR) +08:58 Mo Farah (GBR) +09:03 Chris Thompson (GBR) +10:25

La prova femminile è andata ad Hassan Sifan, che ha chiuso da vincitrice una splendida lotta a tre che si è decisa nei metri finali. Una vera e propria volata, con l’olandese che è riuscita a guadagnare con un piccolo strappo quei 4″ che le hanno permesso di arrivare per prima sul traguardo. Sul podio anche l’etiope Megertu e la keniota Jepchirchir. Ottima prova della nostra Sofiia Yaremchuk, che si piazza in nona posizione con un ritardo di poco sopra i cinque minuti.