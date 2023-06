Manchester United: presidente Psg Al Khelaifi intermediario per l’offerta ai Red Devils di Al Thani

Secondo quanto riportato dal The Athletic, in correlazione all’offerta per l’acquisizione societaria del Manchester United, presentata dallo sceicco Jassim Al Thani, ci sarebbe stato un lavoro di intermediazione portato avanti da Nasser Al Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain. Lo stesso avrebbe incontrato la famiglia Glazer, proprietaria dei Red Devils, per discutere l’accordo definitivo.

In Premier League però, ci sono delle società che vorrebbero un’indagine da parte del massimo campionato inglese per capire la provenienza dei fondi dietro alla proposta dello sceicco.