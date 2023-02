Manchester United: possibile offerta da un fondo del Qatar per acquistare il club

Una maxi offerta per acquistare il Manchester United potrebbe arrivare dal Qatar. Secondo quanto riportato da “Bloomberg”, infatti, il fondo sovrano Qatar Investment Authority starebbe collaborando con alcuni investitori del paese per formalizzare una proposta di acquisto alla famiglia Glazer per il club inglese, messo in vendita dagli storici proprietari. Il valore del club è stimato tra i 4,5 e i 5,5 milioni di euro. Al momento solamente Jim Ratcliffe, proprietario della Ineos, ha esplicitato il suo interesse per l’acquisto dello United. Il “Daily Mail” riporta invece che non ci sarebbero conflitti d’interesse con il Paris Saint Germain, di proprietà della Qatar Sports Investments, e che quindi anche la Uefa avrebbe dato l’ok all’acquisto.