Manchester United, Antony respinge le accuse di violenza domestica

Antony si difende dalle accuse di violenza domestica. Il calciatore del Manchester United ha annunciato suoi social di aver appena fornito la sua testimonianza alla polizia brasiliana, commentando per la prima volta le accuse arrivate da un’ex fidanzata per un aggressione in data 20 maggio. Il caso è sotto inchiesta a San Paolo, ma la polizia non ha precisato se le accuse si riferiscano a fatti avvenuti in Inghilterra o in Brasile.