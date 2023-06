Marco Baroni: “Il mio futuro al Verona? Non so ancora”

“Il mio futuro sulla panchina del Verona? Preferisco non parlarne. Oggi ritiro un premio, e i meriti di ciò li allargo al mio staff e a chi ha lavorato con me. Non so ancora cosa farò in futuro”. Lo ha detto il tecnico Marco Baroni che ha parlato margine della cerimonia del premio Maestrelli in corso di svolgimento a Montecatini Terme. “Con il Lecce ed il direttore Corvino abbiamo condiviso un rapporto forte, sia professionale che umano, e questo rimarrà sempre. C’è stata tanta condivisione, lavoro di squadra, e quindi la separazione è stata serena”, ha concluso.