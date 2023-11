Malagò: “Sinner testimonial delle Atp Finals a Torino, c’è ottimismo”

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha espresso tutto il suo entusiasmo per la storica finale delle Atp Finals raggiunta da Sinner: “Jannik è un testimonial straordinario di questa manifestazione: è uno spot per far restare a Torino il torneo per altri 5 anni. Si respira un moderato ottimismo, peraltro giustificato“. Malagò ha poi commentato la possibilità di trasferire l’evento a Milano: “Non vedo perché le Finals debbano andar via da Torino, che ha dimostrato fin dal primo anno di meritarsi la conferma“.