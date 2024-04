Malagò: “Momento drammatico per l’impiantistica sportiva italiana”

“Siamo ai vertici dei risultati sportivi, ma la faccia brutta di questa medaglia è che non siamo mai stati in un momento così drammatico dell’impiantistica sportiva in Italia. Lo ha detto recentemente anche il ministro Abodi, ma la situazione è pietosa ed è riconosciuta da tutti, anche dalla politica”. Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, durante la giornata nazionale dell’impiantistica sportiva in corso al Salone d’Onore del Coni. “Noi come Coni non ci occupiamo di fare impianti – ha specificato Malagò -. Serve un piano Marshall fatto da persone competenti, non soggetti capitati per caso che prendono poi decisioni nefaste. Ad esempio c’è stata un’occasione drammaticamente persa; quella scellerata presa di posizione in merito alla destinazione dei fondi da parte del Pnrr. Un’occasione che ricapiterà tra 50 generazioni. Per questo dico sempre che servono i grandi eventi sportivi per fare gli impianti in Italia”. Sulla faccia migliore della medaglia dello sport italiano, invece, Malagò ha chiarito come “quello che sta succedendo è impressionante, mai abbiamo avuto così tante frecce al nostro arco. A 4 mesi da Parigi possiamo fare meglio di Tokyo se rispettiamo le proiezioni delle medaglie. Siamo l’unico paese al mondo presente ovunque, in 371 discipline diverse. Non puoi essere primo in tutte, ma se trovi la contingenza, l’atleta o altro allora sei competitivo”.