Mondiali donne 2023, Collina: “Decisioni arbitrali spiegate agli altoparlanti”

Una nuova innovazione in campo arbitrale durante la Coppa del Mondo femminile 2023 di calcio in Australia e Nuova Zelanda. Pierluigi Collini, capo internazionale degli arbitri della Fifa, ha annunciato a Sidney che le decisioni verranno spiegate agli altoparlanti dello stadio. “Vogliamo creare più trasparenza e maggiore comprensione delle decisioni degli arbitri – spiega Collina – I test con gli arbitri qui sul campo di allenamento sono andati molto bene. Siamo molto fiduciosi”.

Gli arbitri spiegheranno così ai microfoni dello stadio e in inglese quanto deciso dopo la prova video, come succede in NFL. Una procedura già testata Nel Mondiale per Club e in quello U20 maschile e che quindi prosegue la sua sperimentazione.