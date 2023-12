Maglie di Maradona e Messi all’asta: una del Pibe vale più di sei della Pulce

Sei maglie che Lionel Messi ha indossato ai Mondiali del Qatar sono state messe all’asta e comprate anonimamente per 6.1 milioni di sterline. A maggio del 2022, la stessa casa d’aste – ovvero Sotheby’s – aveva battuto la maglia di Diego Maradona, indossata nella leggendaria partita della ‘Mano de Dios’, Argentina-Inghilterra dei Mondiali 1986, per 7.1 milioni di sterline. Il ricavato dell’asta delle maglie della Pulce andrà all’ospedale pediatrico Sant Joan de Deu di Barcellona, a cui l’argentino è molto legato in quanto proprio quella struttura aveva seguito il suo percorso durante la pre-adolescenza.