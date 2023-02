Lucchese-Vis Pesaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lucchese-Vis Pesaro, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono in una discreta undicesima posizione in classifica, ma arrivano da un pessimo periodo di forma, con 4 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 6 gare. La formazione ospite, di contro, è giù in quindicesima posizione, ma ha vinto 3 delle ultime 7 gare, dove non ha mai perso. Chi vincerà? La partita andrà in scena nella giornata di domenica 19 febbraio alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e Dazn. La gara sarà visibile anche in diretta gol su Sky Sport 252 e in streaming su NOW.

