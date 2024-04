Lotta, Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica Baku 2024: Chamizo sfiora il pass, eliminato in semifinale

Si chiude senza alcun pass per l’Italia il Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica di lotta andato in scena a Baku. Nell’ultima giornata di competizione ci è andato molto vicino il veterano Frank Chamizo, che nei -74kg si è fermato a una vittoria dalla conquista della carta per i prossimi Giochi di Parigi. Il bronzo di Rio 2016 ha sconfitto il polacco Olenczyn 10-3, poi l’austriaco Marchl 7-1 e l’ungherese Kuramagomedov 2-0, trovando così un posto in semifinale. Qui lo stop contro il giovane padrone di casa Turan Bayramov, che ha femato la corsa dell’azzurro in un match terminato 8-8 che però ha visto prevalere l’azero che aveva messo a segno una tecnica da quattro.

Poca gloria per gli altri azzurri, tutti eliminati in mattinta: Abraham Conyedo, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo nei -97kg, non riesce a trovare la qualificazione questa volta nei 125kg, venendo eliminato al secondo turno dall’azero Meshvildishvili dopo aver sconfitto l’albanese Karepi. Out all’esordio Benjamin Honis nei -97kg per mano di Zhabrailov, Aron Caneva sconfitto nei -86kg dal francese Magamadov e Simone Vincenzo Piroddu, che nei -57kg è stato eliminato da Rzazade. L’Italia ha un’ultima possibilità di conquistare pass per i Giochi, nel Preolimpico di Istanbul in programma dal 9 al 12 maggio.