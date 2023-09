Lotta femminile, Mondiali Belgrado 2023: niente medaglie per l’Italia, out tutte e tre le azzurre

Niente medaglie per l’Italia nella lotta femminile in occasione dei Mondiali 2023 di Belgrado. E’ questo il verdetto della giornata odierna, in cui tutte e tre le azzurre impegnate sono uscite di scena, dovendo dire addio all’obiettivo podio. Nei 57 kg, Aurora Russo ha ceduto il passo ad Irina Kurachkina nei ripescaggi, capitolando con un netto 11-0. Non fortunata l’azzurra, che dopo la sconfitta di ieri contro la forte giapponese Tsugumi Sakurai ha trovato sulla sua strada un’altra fuoriclasse.

Niente da fare neppure per Elena Esposito nei 62 kg, travolta dalla lettone Grigorjeva per 10-0, e per Dalma Caneva nei 72 kg, battuta sempre per 10-0 dall’ucraina Skobelska. Per entrambe è calato definitivamente il sipario dato che non potranno accedere ai ripescaggi. Giornata dunque da dimenticare ma che non ridimensiona le speranze delle azzurre, le quali avranno altre due opportunità per conquistare i pass olimpici. Inoltre, nella giornata di domani, giovedì 21 settembre, inizierà la lotta grecoromana e l’Italia potrà tornare ad ambire alla zona medaglie.