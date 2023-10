Los Angeles 2028: CIO riconosce altri 5 sport per le Olimpiadi americane

Parigi 2024 è ormai alle porte, ma il CIO sa andare anche oltre alle prossime Olimpiadi del prossimo giugno. Infatti l’organizzazione ha deciso di riconoscere come olimpici altri 5 sport che però entreranno a far parte effettivamente dei giochi nelle Olimpiadi del 2028 in quel di Los Angeles.

Baseball/softball, cricket (T20), flag football, lacrosse (sixes) e squash sono i cinque sport presentati dal Comitato esecutivo del Comitato olimpico internazionale (CIO) alla prossima sessione del Cio come sport aggiuntivi per i Giochi Olimpici Los Angeles 2028. Questi sport aggiuntivi sono stati proposti dal Comitato Organizzatore LA28, solo per la sua edizione dei Giochi, e sono stati esaminati dalla Commissione del Programma Olimpico (OPC) prima di essere proposti al Board. Il presidente Bach ha spiegato così la scelta: “La scelta di questi cinque nuovi sport è in linea con la cultura sportiva americana e presenterà gli sport americani iconici al mondo, portando allo stesso tempo gli sport internazionali negli Stati Uniti. Questi sport renderanno unici i Giochi Olimpici LA28. La loro inclusione consentirà al Movimento Olimpico di interagire con nuove comunità di atleti e tifosi negli Stati Uniti e nel mondo”.

Per quanto riguarda, invece, il Pentathlon moderno, il Cio raccomanda la sua inclusione nel programma sportivo LA28, riconoscendo la sostituzione dell’equitazione con le corse a ostacoli e il lavoro di ottimizzazione condotto dall’International Modern Pentathlon Union (UIPM) per ridurre costi e complessità. Senza la sostituzione dell’equitazione con la corsa a ostacoli, questo sport non sarebbe stato incluso nel programma.

Infine per il Sollevamento pesi, il board del Cio raccomanda la sua inclusione nel programma sportivo LA28 a seguito della decisione della Federazione internazionale di sollevamento pesi (IWF) di delegare la gestione antidoping all’International Testing Agency (Ita) e le sue sanzioni alla Corte di Arbitrato per lo Sport (Tas) almeno fino alla fine del 2028. L’efficacia dei programmi antidoping per la qualificazione olimpica e la competizione olimpica di Parigi 2024 continuerà a essere attentamente monitorata dal Cio, così come l’attuazione dei cambiamenti di governance e culturali