Loredana Berté a Belve: “Borg preferiva la cocaina a me e voleva fare sesso con prostitute”

Loredana Bertè si concede alle luci di Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani. La cantante italiana ripercorre i momenti più importanti della sua vita tra l’amicizia interrotta con Renato Zero, la morte della sorella Mia Martini e il complesso e lungo rapporto con Bjorn Borg. Berté parla del matrimonio con il tennista svedese, durato dal 1989 al 1992: “Preferiva la cocaina a me e io questo non lo potevo accettare. Eravamo in Florida, tornata in albergo vedo che prende il telefono e chiama il room service. Chiede due bitch, very bitch, ovvero due puttane. Sono arrivate due, tutte vestite di pelle, con le fruste. Lui mi ha detto che dovevamo passare a un altro livello. Io ho chiesto: ‘Fare sesso con queste?’. L’ho preso, l’ho gonfiato di botte e me ne sono andata”.