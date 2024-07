LND e Coppa Italia Femminile di beach soccer: il calcio come ambasciatore di messaggi di prevenzione per la salute

Il calcio come ambasciatore di messaggi di prevenzione per la salute: è l’obiettivo e la declinazione che gli dà la Lega Nazionale Dilettanti con l’Area Responsabilità Sociale. La Carovana della Prevenzione, il programma itinerante di promozione della salute di Komen Italia, con le sue 11 tappe in programma, raggiunge domenica 14 luglio, Cirò Marina (KR), presso la Beach Arena di via Torrenova, dalle 10 alle 17. 30 ( https://www.komen.it/iniziative/carovana-della-prevenzione). La Carovana della Prevenzione, in particolare ha svolto 918 “Giornate di Promozione della Salute Femminile” in 17 regioni italiane, offrendo ad oltre 250.000 donne prestazioni mediche gratuite.

L’iniziativa si inserisce nella cornice della Coppa Italia Femminile di Beach Soccer, manifestazione organizzata dal Dipartimento Beach Soccer della LND. “Con Komen, una collaborazione che si rinnova, questa volta con la “Carovana della prevenzione”– dichiara Luca De Simoni, coordinatore Area Responsabilità Sociale della Lega Nazionale Dilettanti- è un’iniziativa concreta che la nostra Lega ha voluto in collaborazione con il dipartimento del Beach Soccer.”

La Lega Dilettanti, in sinergia con il Comune di Cirò Marina sostiene il progetto “La Carovana della Prevenzione”, che offre visite specialistiche per la prevenzione dei tumori del seno riservate alle donne non inserite nelle liste di screening regionale (mammografia per donne fra i 40 e i 49 anni e over 70 e ecografia senologica under 40). L’iniziativa rientra nell’ambito del percorso che la Lega Dilettanti ha avviato con Komen Italia, organizzazione basata su volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale.

L’ Associazione, nata nel 2000 a Roma, come primo affilato europeo della Susan G. Komen di Dallas si è posta obiettivi importanti: tenere alta l’attenzione sul tema dei tumori del seno e più in generale della salute femminile e promuovere in modo concreto la prevenzione nelle sue diverse forme, sostenere le donne che vivono l’esperienza del tumore del seno, potenziare la ricerca e le opportunità di cura, di formazione permanente e di educazione alla salute e aiutare altre Associazioni a mettere meglio in gioco idee virtuose.