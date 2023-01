Liverpool, Klopp: “Gakpo giocatore eccezionale, mercato non è Monopoly”

Nella conferenza stampa alla vigilia di Brentford-Liverpool, Jurgen Klopp ha voluto affrontare anche il tema del calciomercato. In particolare il tecnico dei Reds ha voluto sfogarsi sulle continue voci sui prossimi acquisti del Liverpool, autore di un inizio di stagione non certo soddisfacente. “Non possiamo mettere i giocatori sempre con la pressione che arriverà qualcuno di migliore nel loro ruolo, abbiamo preso Gakpo che è un giocatore eccezionale ma il calciomercato non è il Monopoly. La mia filosofia prevede di lavorare con fiducia sui giocatori che ho a disposizione, non voglio deludere nessuno ma non posso leggere di continuo previsioni su chi sarà il prossimo acquisto.”