Ligue 1 2022/23: solo 1-1 negli anticipi del sabato, pareggio in Marsiglia-Monaco e Troyes-Lens

Parggio per 1-1 tra Marsiglia e Monaco nell’anticipo della Ligue 1 2022/2023. Un gol per parte, e per tempo. La gara si apre al minuto 17′ con l’autorete dell’ex centrocampista della Roma Jordan Veretout. Nel secondo tempo, la pareggia un’altra vecchia conoscenza della Serie A, Alexis Sanchez. 1-1 il risultato finale. Non cambia nulla quindi in campionato, con il Marsiglia che rimane terzo ed il Monaco cherimane quarto.

Nell’altro anticipo del sabato, stesso risultato tra Troyes e Lens. Larouci per i padroni di casa, risponde Thomasson nel finale per l’1-1. Lens che quindi perde l’opportunità di stare vicino al Psg, rimanendo secondo e a -2 ma con una gara in meno, e così il Troyes rimane in quattordicesima posizione.