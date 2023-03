Ligue 1 2022/2023: vittoria casalinga per il Psg nell’anticipo con il Nantes, 4-2

Vittoria casalinga per il Psg nell’anticipo serale della Ligue 1. I parigini si sono infatti imposti per 4-2 contro il Nantes. La gara si è aperta al minuto 12′, con la rete di Messi. Poco dopo Hadjam mette il pallone nella propria porta. Superata la mezz’ora di gioco, il Nantes rientra in gara, con la reti di Blas e Ganago. Alla precisa ora di gioco però, ancora il Psg sfonda, con la rete di testa di Danilo Pereira. Nel finale c’è anche il tempo per l’immancabile rete di Kylian Mbappé: 4-2 il risultato finale. Psg sempre primissimo, Nantes tredicesimo.