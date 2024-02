Liga: l’Almeria contiene l’Atletico Bilbao in inferiorità numerica

L’Almeria ospita nel proprio stadio l’Atletico Bilbao per giocare il match valido per il 27esimo turno del campionato spagnolo terminato 0-0. Il primo tempo non regala grandi emozioni, con entrambe le squadre che falliscono nel tentativo di trovare la porta avversaria nonostante i diversi tentativi. Dopo quarantacinque minuti sul campo il tabellone segna ancora 0-0. Nella seconda metà, i padroni di casa devono fare i conti con l’inferiorità numerica: Ramazani viene espulso al 53′. L’Atletico Bilbao non riesce però a sfruttare a proprio favore la cosa e il match termina senza reti.