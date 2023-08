Liga 2023/2024: vittorie di misura per Valencia e Villarreal

Due su due per il Valencia, che nel match valevole per la seconda giornata di Liga 2023/2024 ha sconfitto di misura il Las Palmas. A regalare la vittoria ai murcielagos, bravi a bissare il successo all’esordio contro il Siviglia, è stato Pepelu, capace di trasformare il rigore decisivo al 74′. Dopo una lunga sofferenza, fino al decimo minuto di recupero, il Valencia ha finalmente potuto festeggiare i tre punti, che lo proiettano temporaneamente in vetta alla classifica in solitaria. Nell’altro incontro di giornata, invece, il Villarreal ha battuto sempre per 1-0 il Maiorca: decisivo un gol di Moreno al 62′.