Liga 2022/2023: rossi, rigori e rimonta finale, tra Elche e Real Betis finisce 2-3

Pareggio per 2-2 tra Elche e Real Betis nell’anticipo della ventitreesima giornata di Liga 2022/2023. Padroni di casa in vantaggio già al minuto 7′ con il calcio di rigore di Fidel Chaves. Pochissimi secondi dopo, Lucas Boye raddoppia: 2-0. La gara cambia al minuto 58′, quando il Var fa cambiare decisione all’arbitro Javier Iglesias, facendo espellere quindi Lisandro Magallan, e poi dalla panchina anche Pape Cheikh per proteste. Poco dopo c’è anche un calcio di rigore per il Betis, trasformato da Borja Iglesias. Passano 3 minuti, ed arriva il pareggio firmato Juan Miranda: 2-2. Al minuto 90′, sempre Iglesias, sbaglia il calcio di rigore che avrebbe potuto regalare la vittoria agli ospiti. Tutto finito? Assolutamente no, minuto 95′, Enzo Roco tocca il pallone con la mano in area, espulso per secondo giallo e terzo calcio di rigore per il Betis, con l’Elche in 9. Questa volta dal dischetto si presenta Willian José, che non sbaglia: è 2-3. La rimonta è completata, con un finale al cardiopalma. Elche sempre più ultimo, Real Betis che non si muove dalla quinta posizione, ma si porta a -1 dall’Atletico Madrid quarto e a + 6 dal Rayo Vallecano sesto.