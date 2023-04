Ligue 1 2022/2023, il Lens ora ci crede: batte 2-1 lo Strasburgo e si porta a -3 dal Psg

Il Lens ora ci crede: vince 2-1 contro lo Strasburgo nell’anticipo della trentesima giornata di Ligue 1 e si porta a soli tre punti dal Psg. Vero, i capitolini devono ancora giocare domani contro il Nizza, ma il periodo non è certo dei più semplici, essendo reduci da due sconfitte di fila. Intanto la squadra di Haise ha fatto il suo, ottenendo il quarto successo consecutivo. A sbloccare il risultato è Frankowski all’11°, poi Medina sigla il gol del raddoppio al 65°. Gameiro fa tremare il pubblico di casa con il gol dell’1-2 a cinque minuti dalla fine, ma l’assalto finale dello Strasburgo non ha buon esito. Anzi gli ospiti restano anche in 10 a causa dell’espulsione di Diallo nel recupero. Ora la formazione di Antonetti deve guardarsi le spalle, con la zona retrocessione lì ad un passo.