Liga 2022/2023: Celta Vigo e Villarreal non si fanno male, è 1-1 all’Abanca-Balaidos

Pareggio nell’anticipo di Liga 2022/2023: termina infatti 1-1 il match tra Celta Vigo e Villarreal. Ospiti in vantaggio già al minuto 15, con Gerard Moreno. Nella seconda frazione, arriva il gol del definitivo pareggio grazie alla rete del minuto 68′ di Jorgen Strand Larsen. Celta che quindi sale in quindicesima posizione, step in su anche per il Villarreal, ora al quarto posto.