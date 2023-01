Vittoria con il minimo sforzo per l’Atletico Madrid in casa dell’Osasuna: all’El Sadar la gara finisce infatti 0-1. La marcatura decisiva, arriva al minuto 74′, grazie a Saul Niguez, lasciato tutto solo dalla difesa di Pamplona. Atleti che sale quindi in quarto posto, in attesa del match di Villarreal. Osasuna fermo al settimo posto.