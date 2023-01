Nuovo acquisto per il Leicester che non naviga in acque tranquillissime in Premier League. Le Foxes hanno acquistato a titolo temporaneo dallo Shakhtar Donetsk il 22enne attaccante brasiliano Tete, che nell’ultima sua esperienza con la maglia del Lione, sempre in prestito, ha segnato 8 gol e fornito 10 assist in 30 partite.