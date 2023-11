Lecce-Milan, Sticchi Damiani: “Utilizzo del Var diabolico, rischiamo di rovinare il bello dello sport”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 2-2 contro il Milan nella dodicesima giornata di Serie A 2023/2024: “Il finale è stato una favola costruita con tanta fatica per poi essere rovinata da un utilizzo del Var che sta diventando diabolico. Se si utilizza per spaccare il capello non va fatto solo col Lecce, ma anche con le altre squadre. Tra i giocatori del Milan nessuno protesta: da oggi in poi cercheremo un pestone a ogni gol subito da noi, tanto si trova sempre, e ricorderemo il gol di stasera“.

Il patron dei salentini ha poi aggiunto: “Ci sono partite in cui lo stesso episodio non viene preso in esame, in altre sì. Si sta prendendo una direzione in cui se si vuole cercare un dettaglio minimo lo si trova. In altre partite il Var nemmeno controlla questi episodi, mentre in altri casi autorizza il Var a rovinare una bella favola di calcio. Rischiamo con l’esasperazione del Var di rovinare il bello di questo sport“.