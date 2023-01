Lecce-Lazio, Baroni: “La squadra è in fiducia. Maleh sicuramente in campo”

Il tecnico del Lecce, Marco Baroni, ha parlato alla vigilia del match contro la Lazio per la ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta per i Mondiali. Ecco le sue parole: “La certezza è la nostra fatica. Ci attende un mese difficile, questo è un nuovo campionato: durante la sosta abbiamo lavorato duramente. La squadra è in fiducia, dobbiamo avere un atteggiamento propositivo basato su umiltà e determinazione. Non credo posiamo avere ripercussioni negative. Sappiamo chi incontriamo, è di grandissimo valore e sa benissimo cosa fare perché ha avuto una continuità di guida tecnica. Conosciamo le difficoltà della gara, ma questo sarà per noi uno stimolo in più. La Lazio è una compagine che fa calcio, una delle più difficili da affrontare: ci serviranno compattezza ed aggressività. Domani ci sarà lo stadio pieno, quindi ci sono le premesse per fare la prestazione. Maleh? Lo vedremo sicuramente in campo, sono contento del suo arrivo, è un ragazzo giovane, umile e motivato ed ha tutte le premesse per fare bene”.