Lazio, Sarri: “Atalanta ha meritato, sono mancati fiducia e brillantezza”

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta contro l’Atalanta per 3-1: “E’ un’Atalanta in piena fiducia, fisica e mentale, è una squadra difficile da affrontare per tecnica, fisicità e atteggiamento. Nelm primo tempo abbiamo fatto fatica ad uscire, meglio nel secondo dove abbiamo avuto tre o quattro occasioni per segnare ma nel computo della partita l’Atalanta ha meritato. Il campionato è lungo, sono risultati che hanno la loro valenza. Vediamo, se l’Atalanta continua così per altri tre mesi è giusto che ci vada lei in Champions. La Lazio? Brillantezza e fiducia oggi non li ho visti. Per 60 minuti ci è mancato step di uscire dalla pressione, mi dispiace non aver fatto il 3-2 per andare pari negli scontri diretti. Quando parlo di cilindrata si parla anche di quella mentale e tecnica e in questi aspetti siamo mancati. Ci sono squadre che rispetto a noi si muovono con delle accelerazioni diverse. Il mercato? Non mi interessa e quindi mi adeguo“.