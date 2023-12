Lazio, Romagnoli non recupera per Verona, Vecino ancora out

La preparazione per la trasferta di Verona, per la Lazio, è entrata nel vivo. La squadra di Sarri, infatti, ha iniziato le prime prove in vista dell’impegno di sabato 9 dicembre alle ore 15. Il mister biancoceleste ha recuperato i due ex, Zaccagni e Casale, che potrebbero già partire titolari, soprattutto il difensore visto che saranno ancora out sia Romagnoli per il problema al polpaccio e che Patric per una noia muscolare che lo terrà fuori per un periodo che sarà chiarito solo dagli esami strumentali. Disponibile anche Luis Alberto, fuori contro il Genoa in Coppa Italia, ma pronto a riprendersi il proprio posto in mezzo al campo. Chi non ci sarà, invece, è Vecino, ancora fuori per decisione della stessa società che ha deciso di tenerlo out per motivi disciplinari. Contro l’Hellas si rivedrà poi Immobile al centro dell’attacco con Felipe Anderson e uno tra Pedro e Zaccagni, vista l’indisponibilità di Isaksen mentre in difesa, qualora Casale fosse troppo indietro di condizione, pronto Marusic a giocare da centrale adattato.