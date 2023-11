Lazio-Roma, le coreografie all’Olimpico per il primo derby stagionale (FOTO)

Spettacolo all’Olimpico, dove è partito il primo derby stagionale, con la Lazio che ospita la Roma nel dodicesimo turno di Serie A. E ovviamente non manca lo spettacolo non è solo in campo, ma anche sugli spalti, dove entrambe le curve hanno preparato delle coreografie per l’occasione.

#DerbyDellaCapitale Coreografía de la Curva de Lazio en el Derby ✨#LazioRoma pic.twitter.com/BzqXQ6s6p6 — Andy Calcio (@Andy_Calcio) November 12, 2023