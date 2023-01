Lazio-Fiorentina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lazio e Fiorentina, valevole per la ventesima giornata di Serie A 2022/2023. La formazione allenata da Maurizio Sarri arriva a questo appuntamento reduce da tre vittorie consecutive tra campionato e coppa, mentre i viola sono reduci da un paio di sconfitte consecutive. Si preannuncia una partita aperta a qualsiasi tipo di scenario, tra due compagini in grado di esprimere un gioco di qualità. La sfida è in programma oggi, domenica 29 gennaio alle 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.