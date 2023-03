Lazio-AZ Alkmaar, Pedro: “Proveremo a vincere la gara di ritorno”

“È un peccato aver perso perché abbiamo creato tanto, potevamo fare qualche gol in più. Loro hanno sfruttato due errori. Dispiace perché volevamo fare risultato per proseguire il nostro cammino”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio Pedro dopo la sconfitta contro l’AZ Alkmaar in Conference League. “Il ritorno sarà una partita difficile, proveremo a vincere – ha detto lo spagnolo al sito del club biancoceleste – sperando di giocare una bella partita. Sarebbe stato meglio non segnare, ma vincere la partita. Mi dispiace perché ho perso il pallone in occasione del secondo gol. Ora dobbiamo pensare solo alla sfida di ritorno”, ha concluso Pedro.