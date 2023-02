Derby Torino, Juric apre il Filadelfia ai tifosi in vista della Juventus

Ivan Juric ha deciso di aprire le porte del Filadelfia ai tifosi, in vista del derby di Torino di martedì 28 febbraio. L’appuntamento al centro sportivo dei granata è fissato per domenica 26 dalle ore 11:15, con il tecnico del Toro che prova così a caricare tutto l’ambiente in vista della stracittadina contro la Juventus. È infatti dal 1995 che i granata non vincono il derby di Torino in trasferta, mentre risale ormai a diversi anni fa, otto, l’ultimo successo in generale del Toro contro la Vecchia Signora.