La traversata del funambolo Andrea Loreni aprirà la seconda edizione di BAM Circus

Dopo il grande successo della prima edizione torna da venerdì 26 a domenica 28 maggio lo spettacolare appuntamento con BAM Circus, Il Festival delle Meraviglie al Parco, ideato e diretto da Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di BAM, Fondazione Riccardo Catella. Un progetto realizzato grazie ad un team di manager culturali che curano ogni aspetto del programma di BAM dall’ideazione alla realizzazione, dal reperimento risorse alla comunicazione.

Tutto il palinsesto di BAM Circus punta a esaltare i concetti di verticalità, aria, gravità ed equilibrio. L’edizione di quest’anno richiama inoltre importanti riferimenti culturali, con uno spettacolo dedicato agli 80 anni de “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, una rappresentazione inedita ispirata ai 100 anni dalla nascita di Italo Calvino e l’omaggio al Clown Bianco, a Fellini e alle Nuvole.

Ad aprire l’edizione 2023 di BAM Circus, venerdì 26 maggio dalle 20:00 alle 20:30, sarà un evento eccezionale, che terrà tutti con il fiato sospeso: Andrea Loreni, l’unico funambolo italiano specializzato in performance a grandi altezze, si cimenterà infatti nella prima traversata funambolica realizzata a Milano, camminando a circa 140 metri di altezza lungo un tragitto di 205 metri, dall’iconico e pluripremiato Bosco Verticale all’UniCredit Tower, l’edificio più alto d’Italia, simboli di Portanuova – quartiere innovativo e primo al mondo ad aver ottenuto la doppia certificazione di sostenibilità LEED® e WELL® for Community – che incorniciano il parco di BAM offrendo al pubblico una visione iconica della Milano contemporanea. Una straordinaria impresa che ricalca quella di Philippe Petit nel 1974 tra le Torri Gemelle di New York. A rendere ancora più unico ed emozionante questo momento sarà una vera e propria esperienza musicale di accompagnamento alla performance commissionata da BAM e realizzata da Cesare Picco, compositore e pianista, che interpreterà musicalmente la traversata realizzando una colonna sonora live che lascerà spazio all’improvvisazione. La spettacolare traversata sarà visibile da ogni punto del parco. Passo dopo passo, si potrà inoltre seguire “da vicino” anche in streaming sulla Vela di Piazza Gae Aulenti in Portanuova e su ledwall posizionati in altri due punti del parco – nell’area Carpini e nel giardino De Castillia – oltre che sul sito di BAM www.bam.milano.it. Per la green community dei BAMFRIEND che sostengono tutto l’anno BAM – Biblioteca degli Alberi, tra i benefit è previsto l’accesso a un’esclusiva zona riservata nell’area Carpini.

Dopo la serata inaugurale, sabato 27 e domenica 28 maggio, il Festival entrerà nel vivo con una grande varietà di eventi: spettacoli teatrali e performance suggestive di compagnie italiane e internazionali, laboratori dedicati ad adulti e bambini, performance di clownerie, talk, incursioni artistiche ed esibizioni scenografiche e, per la prima volta, una collaborazione inedita, ponte tra Milano e Palermo.

Tra gli appuntamenti da non perdere gli spettacoli firmati Yoann Bourgeois Art Company, dell’artista francese, attore, acrobata, danzatore, circense, coreografo e giocoliere, ma anche set designer per spettacoli e videoclip come quello creato per “As It Was” di Harry Styles, così come per la sua celebre performance ai Grammy Awards 2023, e per l’esibizione di Marco Mengoni all’Eurovision 2023. Per BAMCircus presenterà “Approach 18. stairs / Touch”, per la prima volta in Italia e alla seconda replica mondiale, che unisce danza e acrobazia con l’esibizione di un performer che fluttua nell’aria grazie a una struttura inserita al centro del parco, dotata di una scalinata e di un tappeto elastico. Sempre di Bourgeois, la performance “Democratie”, anch’essa per la prima volta a Milano, vedrà la partecipazione attiva del pubblico, coinvolgendolo in un’esperienza che mette alla prova abilità di equilibrio del corpo e lotta alla forza di gravità. Entrambi gli appuntamenti avranno più repliche.

Una serie di spettacoli teatrali itineranti unici nel loro genere, per due anniversari speciali. Arriva per la prima volta a Milano la compagnia argentino-spagnola di teatro aereo Gruppo Puja!, con l’esibizione serale “Il Principe tra i Pianeti – Asteroide B-612” in occasione degli 80 anni de “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, qui raccontato a 40 metri da terra con teatro, danza, circo, poesia e musica dal vivo, per spettatori da 0 a 99 anni. Inedita la prima di “Bauci” commissionata da BAM e affidata alla Compagnia Quattrox4 che rende omaggio a “Le città invisibili” di Italo Calvino a 100 anni dalla sua nascita, mettendo in scena una performance immersiva ed itinerante che usa il circo contemporaneo per costruire un ponte tra reale e utopia, tra cielo e terra, in un suggestivo percorso artistico ispirato dall’opera letteraria di Calvino. L’edizione si arricchirà anche di parate e performance, tra cui lo spettacolo poetico omaggio al Clown Bianco, a Fellini e alle Nuvole “Tra le Nuvole”, della compagnia Baracca dei Buffoni, che con personaggi unici e surreali accompagna lo spettatore in un mondo incantato attraverso il parco.

Ad animare il parco tutti i giorni saranno anche una serie di attività tra cui le immancabili azioni partecipate con il laboratorio “Equilibrismi”, in collaborazione con Jacopo Tartari, e quelle continuative tra cui lo yarn bombing tra gli alberi, l’area pic-nic con street food e “Il villaggio della meraviglia”, una zona allestita a chapiteau con piccoli teatrini con le sagome di personaggi circensi, e molto altro da scoprire durante tutto l’arco della tre giorni. Durante il Festival verrà inoltre distribuito un tabloid che conterrà il Manifesto delle Meraviglie, la mappa con il programma, tante curiosità e soprattutto un’illustrazione inedita realizzata per BAM Circus da The Milaneser, in particolare dall’illustratore Andrea Banfi, che ritrae l’iconica traversata del funambolo Andrea Loreni tra i grattacieli di Milano.

“La Fondazione ha sempre usato un linguaggio trasversale per trasmettere i valori della condivisione e della partecipazione, aspetti fondanti di una società inclusiva. È un momento storico in cui le persone hanno bisogno di riconnettersi e ritrovarsi in un rapporto generoso e solidale. La cura della natura e l’attivazione tramite la cultura dello spazio urbano comune rappresentano il nostro impegno nel contribuire a ritrovare un equilibrio sociale”, commenta Kelly Russell Catella, Direttrice Generale della Fondazione Riccardo Catella.

“Con BAM Circus portiamo la meraviglia in città e dentro di noi!”, racconta Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, Fondazione Riccardo Catella. “Per tre giorni si potrà prendere parte a un viaggio immaginifico che accende sogni, creatività ed emozioni. Sarà un evento eccezionale, che terrà tutti con il fiato sospeso e il naso all’insù, grazie ai protagonisti che animeranno il parco di magia, mistero, bellezza e gioia. BAM si trasforma da teatro open air a parco magico con performance, laboratori e workshop che scioglieranno lo stress del quotidiano come farebbe un balsamo gentile capace di donare benessere, umanità e grandi sorrisi, come recita anche il nostro Manifesto delle Meraviglie, che tutti potranno sottoscrivere. Il mistero condurrà a nuovi incontri inaspettati, con altri passanti di BAM e con gli artisti di un circo fuori dal comune. BAM Circus è teatro, danza, musica, amicizia, il piacere di stare insieme in mezzo alla natura sentendosi uniti, semplicemente umani, nel più umano dei sentimenti: la Meraviglia.”

Momento di spicco del programma culturale di BAM, la tre giorni del Festival condurrà il pubblico alla scoperta del mondo meraviglioso e sorprendente delle arti circensi attraverso una varietà di proposte ed esperienze che lasceranno tutti a bocca aperta. Fil rouge di questa seconda edizione sarà il rapporto dell’uomo con la terra e il cielo, sviluppato attraverso tematiche come la verticalità, la gravità, l’equilibrio, insieme all’irrefrenabile volontà dell’uomo di oltrepassare i propri limiti. Centrale sarà inoltre l’immaginario portato dal colore, con mondi surreali e sgargianti che stimolano la fantasia e le emozioni che si concluderà dopo la White Parade, uno spettacolo itinerante allegro e trascinante con trampoli e musica dal vivo, che raccoglierà tutti i cittadini nell’azione finale del Gioco dei Palloni per creare una scenografia animata, bianca ed onirica con Terzostudio/Circo Improvviso.

BAM Circus è stato pensato come un esplicito omaggio alle radici e alle tradizioni del territorio e del quartiere Isola, che un tempo ospitava il principale lunapark di Milano, le ex Varesine, proprio nell’area in cui oggi sorge il parco Biblioteca degli Alberi. Un legame, quello fra circo e territorio, riconfermato anche dalle incursioni artistiche, tra musica e clownerie, di Milano Clown Festival, lo storico Festival internazionale sul nuovo Clown e Teatro di Strada ideato e condotto da Maurizio Accattato, che dal 2006 ha il suo cuore pulsante proprio nel quartiere Isola. Per questa edizione metterà in pista uno speciale programma dedicato alle figure principali della clownerie, con spettacoli che vedranno protagonisti il Clown Bianco, l’Augusto e l’antesignano tra tutti, Arlecchino.