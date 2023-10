La Francia accusa Karim Benzema: “Ha legami con i terroristi Fratelli Musulmani”

Il ministro degli Interni francese Gérald Darmanin ha accusato a CNews Karim Benzema di essere legato ai Fratelli Musulmani , un’organizzazione islamica transazionale considerata terroristica in Francia: “Il signor Karim Benzema ha notori legami con i Fratelli Musulmani”. L’ex attaccante del Real Madrid ha risposto così su Twitter alle gravi accuse: “Tutte le nostre preghiere per gli abitanti di Gaza che sono ancora una volta vittime di questi ingiusti bombardamenti che non risparmiano né donne né bambini”. L’ideologia della Fratellanza , fondata da Al Banna e dal pensatore Sayed Qutb, nacque come resistenza al colonialismo britannico e si consolidò come alternativa alla cultura materialista e individualista dell’Occidente.

🇨🇵 | ÚLTIMA HORA: El ministro de Interior de Francia acusa a Benzema de tener vínculos con una organización islámica considerada terrorista en Francia: «El señor Karim Benzema tiene vínculos notorios con los Hermanos Musulmanes». pic.twitter.com/mz8U2nsO8E — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 17, 2023