Khachanov-Nishioka oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Zhuhai 2023

Karen Khachanov sfiderà Yoshihito Nishioka nella finale dell’ATP 250 di Zhuhai 2023, torneo in programma sul cemento cinese. Prima finale stagionale per entrambi, arrivata peraltro con un solo set perso nel cammino. Khachanov non vince un torneo addirittura dal 2018 ma ha avuto una stagione decisamente migliore rispetto a Nishioka. Il giapponese invece ha trionfato lo scorso anno a Seul e spera di ripetersi sempre in Asia. Il tennista russo è avanti 3-1 nei precedenti e, secondo i bookmakers, partirà favorito.

Khachanov e Nishioka scenderanno in campo oggi, martedì 26 settembre, alle ore 13.30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale del torneo di Zhuhai tra Khachanov e Nishioka garantendo aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.