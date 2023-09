Khachanov-Nishioka in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Zhuhai 2023

Karen Khachanov affronterà Yoshihito Nishioka nella finale dell’ATP 250 di Zhuhai 2023, torneo in programma sul cemento cinese. Ritorno in campo coi fiocchi per il tennista russo, che negli ultimi tre mesi e mezzo aveva giocato una sola partita (sconfitta al primo degli US Open contro Mmoh) ma ora sembra essersi messo finalmente alle spalle l’infortunio. A Zhuhai ha infatti rispettato il suo status di testa di serie numero uno e si è spinto fino all’atto conclusivo grazie ai successi ai danni di Bolt, McDonald e Korda. In finale non sarà derby russo bensì sfida al giapponese Nishioka, che dopo Struff ha sconfitto anche Aslan Karatsev, giustiziere di Matteo Arnaldi al primo turno. Khachanov è avanti 3-1 nei precedenti e partirà favorito.

Khachanov e Nishioka scenderanno in campo martedì 26 settembre alle ore 13.30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale tra Khachanov e Nishioka garantendo aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.