Keys-Kasatkina in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Wta Eastbourne 2023

Madison Keys affronterà Daria Kasatkina nella finale del torneo WTA 500 di Eastbourne 2023. A contendersi il titolo in terra britannica saranno due giocatrici che hanno vissuto una settimana molto positiva. Keys non ha perso neanche un set ma, ad eccezione di Gauff, non ha incontrato avversarie di spicco. Kasatkina ha invece lasciato un set a Pliskova ma nel complesso è apparsa molto centrata e si è meritata il ritorno in top 10. Keys è avanti 8-2 nei precedenti ma ha perso due degli ultimi tre. Le due giocatrici non si sono mai affrontate prima d’ora su erba.

Keys e Kasatkina scenderanno in campo sabato 1° luglio alle 13:30 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo inglese garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.