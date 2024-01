Juventus, Szczesny: “Abbiamo subito poco, l’anno scorso avremmo perso”

Wojciech Szczesny parla ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 1-1 contro l’Empoli: “C’è amarezza. Quando giochi in casa con l’Empoli, con tutto il rispetto, vuoi vincere. Giocare 75 minuti in dieci non è semplice e portare comunque un punto a casa è positivo. Lo scorso anno queste partite le perdevamo, girava male e perdevamo la testa. Oggi ci siamo compattati, abbiamo subito poco l’Empoli che ha fatto una buona partita”. Sull’espulsione di Milik: “Ha sbagliato, speriamo si faccia perdonare in campo. Non deve chiedere scusa, vinciamo e perdiamo tutti insieme. Deve ripagarci con belle giocate e tanti gol”. Poi, su Vlahovic: “Dal punto mentale non è cambiato niente, ha sempre avuto tanta cattiveria. Vuole sempre vincere, si arrabbia quando perde. Sta meglio fisicamente e si vede, quando sta così è immarcabile. E’ tra i più forti in Europa e siamo contenti abbia ritrovato questa forma fisica”. Ora tocca all’Inter: “Andiamo a Milano per conquistare questo nostro sogno e vincere la partita. Non sarà semplice, l’Inter è veramente forte ma vogliamo lottare”. Infine, su Yildiz: “Ha le qualità per essere forte, ma deve stare con i piedi per terra. La strada è lunga, dal primo giorno si vedevano le giocate di un fuoriclasse potenziale ma deve metterci ancora tanto impegno per essere un vero campione“.