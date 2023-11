Juventus: a Milano presidio in sostegno del tifoso israeliano in ostaggio

Amit Shani è un sedicenne israeliano grande tifoso della Juventus, ostaggio di Hamas dal 7 ottobre. La famiglia di Amit ha condiviso la sua storia, raccontando in data 20 novembre di quando il figlio è stato separato dalla madre, senza che si avessero più sui notizie. In una lettera, i genitori chiedono alla stessa Juventus di prendere posizione per il suo rilascio: il ragazzo infatti è un grande fan dei bianconeri e in delle foto vengono mostrate due maglie sopravvissute alla devastazione della loro casa nel kibbutz. La famiglia afferma che “il fan club della Juventus in Israele” ha chiesto alla Juve “il permesso di sventolare una grande bandiera con la foto di Amit durante Juventus-Inter che si giocherà il 26 novembre” al minuto 16, ovvero l’età di Amit. “Pensiamo che sia importante separare la politica dallo sport (o da qualsiasi altro campo culturale) ma non si tratta di politica. Si tratta di un bambino prigioniero e non esiste alcuna ragione giustificata o logica al mondo per rapire un bambino e tenerlo prigioniero, non importa dove o quando. È triste dover menzionare l’ovvio: rapire un bambino, un sedicenne, è un crimine contro l’umanità. E Amit, in quanto devoto tifoso della Juventus, merita il sostegno della Juventus per la liberazione di ‘Uno Di Noi’ (scritto in italiano nella lettera, ndr). Amit merita che la Juventus sia al suo fianco, come fa una famiglia”. A partire dalle 13 di domani, in Duomo a Milano, si terrà un presidio in sostegno di Amit, organizzato dalla comunità ebraica. “In ogni punto prenderemo il cartello di Amit Shani e ci saranno anche volantini di Amit. Chiunque abbia la maglia della Juventus è invitato a portarla con sé” dice l’organizzazione. Il presidio si sposterà poi in corso Matteotti davanti allo Juventus Store.