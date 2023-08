Sta per iniziare l’amichevole in famiglia tra la Juventus e la Next Gen. L’Allianz Stadium sarà la cornice della gara, anzichè il consueto Villar Perosa. Non cambierà però la presenza di John Elkann, numero 1 di Exor, che non mancherà la sfida. L’imprenditore è atterato pochi minuti con un elicottero alla Continassa, e seguirà quindi dal vivo la sfida.