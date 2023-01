Juventus, Gazzetta dello Sport: “Patto Allegri-Elkann, rinnovo sino al 2027”

In tutta la polvere alzata intorno al caso Juventus, ad emergere come quasi unica certezza bianconera è il tecnico Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, John Elkann avrebbe nei giorni scorsi ribadito tutta la sua fiducia nel tecnico livornese, avendo avuto anche un colloquio con lo stesso. Qui, si sarebbe organizzato un incontro per fine stagione per rinnovare il contratto di Allegri, per ora in scadenza nel 2025 con uno stipendio da 8 milioni netti a stagione. L’idea sarebbe quella di allungare il contratto fino al 2027, per due anni in più, dando anche al tecnico un mandato di supervisione, oltre le strette competenze della prima squadra.