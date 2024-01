Juventus: Fagioli inizia la riabilitazione per superare la ludopatia

Nicolò Fagioli ha ufficialmente intrapreso il percorso di riabilitazione per superare la ludopatia. Il centrocampista juventino è stato squalificato dalla Procura federale Figc per 12 mesi, di cui 5 di percorso riabilitativo a seguito del caso scommesse. Fagioli potrà tornare in campo il 26 maggio, in occasione dell’ultima partita di campionato contro il Monza. Oggi il giocatore si è presentato a Torino, nella sede dell’Ordine degli psicologi del Piemonte, per iniziare un percorso composto da dieci seminari.

“Sto molto bene, il primo è stato un incontro costruttivo sia per me che per le persone presenti. Mi manca giocare coi miei compagni, ma sono felice per ciò che stanno facendo – ha dichiarato Fagioli ai cronisti presenti – Io racconto solo la mia esperienza soprattutto per chi è più giovane di me e non deve vivere cose del genere”, ha concluso.

“Abbiamo predisposto una situazione circolare in modo che tutti potessero partecipare – ha detto il presidente dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte – E‘ stato un dialogo penso costruttivo, Nicolò si è trovato bene e si è espresso in merito. E’ stato un incontro proficuo”.