Juventus, cori e applausi per Del Piero allo Stadium. L’ex capitano si alza e ringrazia i suoi tifosi

Un gran ritorno questa sera all’Allianz Stadium di Torino, dove in è corso Juventus-Hellas Verona. In tribuna è presente infatti l’ex numero Alessandro Del Piero, verso il quale i suoi vecchi tifosi hanno iniziato ad intonare cori poco prima della mezz’ora di gioco. Il capitano bianconero – visibilmente emozionato – non ha potuto esimersi dall’alzarsi dalla propria poltrona e ringraziare il pubblico.

il coro per alessandro del piero durante la punizione, molto debole 🥺🤍 pic.twitter.com/BDdB9EEaHs — V ι 🐢 (@vvndrxlst) April 1, 2023